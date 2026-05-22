США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, заявил Рубио - РИА Новости, 22.05.2026
16:42 22.05.2026 (обновлено: 16:57 22.05.2026)
США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, заявил Рубио

© AP Photo / Mark Schiefelbein — Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио . Архивное фото
  • США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
  • По его словам, в настоящий момент переговоры с Россией и Украиной не ведутся, но он выразил надежду на изменение ситуации и подчеркнул, что конфликт должен завершиться дипломатическим путем.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, но пока переговоров не ведется, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Если мы увидим возможность организовать продуктивные переговоры, а не контрпродуктивные, чтобы был шанс на их плодотворность, мы готовы играть эту роль (в урегулировании конфликта на Украине - ред.)", - сказал государственный секретарь журналистам.
По словам Рубио, только США были готовы к переговорам с РФ и Украиной.
"В настоящий момент таких переговоров не происходит, но мы надеемся, что это изменится", - добавил госсекретарь.
Рубио подчеркнул, что украинский конфликт должен завершиться только дипломатическим путем.
