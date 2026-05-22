США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, но пока переговоров не ведется, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Если мы увидим возможность организовать продуктивные переговоры, а не контрпродуктивные, чтобы был шанс на их плодотворность, мы готовы играть эту роль (в урегулировании конфликта на Украине - ред.)", - сказал государственный секретарь журналистам.
"В настоящий момент таких переговоров не происходит, но мы надеемся, что это изменится", - добавил госсекретарь.
Рубио подчеркнул, что украинский конфликт должен завершиться только дипломатическим путем.