США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, но пока переговоров не ведется, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"В настоящий момент таких переговоров не происходит, но мы надеемся, что это изменится", - добавил госсекретарь.