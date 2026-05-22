США увеличат численность своих войск в Польше на тысячу, заявил Пшидач

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что США, скорее всего, увеличат численность своих войск в Польше не на 5 тысяч, а на тысячу.
- Окончательной целью является постоянное, а не ротационное присутствие в стране американских военных.
- Ранее армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих.
ВАРШАВА, 22 мая - РИА Новости. США скорее всего увеличат численность своих войск в Польше не на 5 тысяч, а на тысячу, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных, 4 тысячи из которых должны были быть заменены на такое же количество в рамках плановой ротации. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты собираются направить дополнительные 5 тысяч американских солдат в Польшу.
Как отметил Пшидач, это позволит увеличить американское присутствие в Польше. При этом Пшидач заявил, что окончательной целью страны является постоянное, а не ротационное присутствие в Польше американских военных.
"Мы стремимся к изменению способа функционирования этих американских солдат – с ротационного на постоянный. Особенно после того, что американцы анонсировали сокращение численности своих войск в Германии. Наша окончательная цель – это постоянное присутствие", - сказал он.
Ранее издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4 тысяч военнослужащих, и соответствующее оборудование. Источник издания не раскрыл подробностей решения.