Минторг США определил пошлину на палладий из России в 109,1 процента

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Минторг США определил ставку компенсационной пошлины на импорт необработанного палладия из России в 109,1 процента, следует из уведомления, размещенного в федеральном реестре государственных документов этой страны.
Сбор в таком размере предложили для всех отечественных поставщиков. Ведомство отдельно выделило АО "Уральские инновационные технологии" и АО "Приокский завод цветных металлов", но для них тарифы также составят 109,1 процента.
Тем не менее окончательное решение остается за Международной комиссией по торговле США. В течение 45 дней ведомство определит, наносит ли импорт российского палладия материальный ущерб американской промышленности.
Если комиссия согласится с выводами Минторга, поступит официальный приказ о введении пошлин, и таможня начнет взимать денежные депозиты с отечественных импортеров.
Эта мера связана с разбирательством, отправной точкой для которого стало жалоба от 30 июля 2025 года. Тогда утверждалось, что российская продукция якобы попадает в США по демпинговым ценам, что вредит местным производителям.
В начале мая министерство в рамках этого разбирательства уже определяло пошлину против необработанного палладия из России в 132,83 процента.
