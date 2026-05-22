Рейтинг@Mail.ru
Минторг США определил пошлину на палладий из России в 109,1 процента - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 22.05.2026 (обновлено: 08:50 22.05.2026)
Минторг США определил пошлину на палладий из России в 109,1 процента

Минторг США определил пошлину на импорт палладия из России в 109,1%

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСлиток палладия
Слиток палладия - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Слиток палладия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский Минторг определил ставку компенсационной пошлины на импорт необработанного палладия из России в 109,1%.
  • Окончательное решение о введении тарифов остается за Международной комиссией по торговле США.
ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Минторг США определил ставку компенсационной пошлины на импорт необработанного палладия из России в 109,1 процента, следует из уведомления, размещенного в федеральном реестре государственных документов этой страны.
Сбор в таком размере предложили для всех отечественных поставщиков. Ведомство отдельно выделило АО "Уральские инновационные технологии" и АО "Приокский завод цветных металлов", но для них тарифы также составят 109,1 процента.
Литейный цех алюминиевого завода компании РУСАЛ - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
США оставили в силе пошлины на российский алюминий
3 апреля, 11:12
Тем не менее окончательное решение остается за Международной комиссией по торговле США. В течение 45 дней ведомство определит, наносит ли импорт российского палладия материальный ущерб американской промышленности.
Если комиссия согласится с выводами Минторга, поступит официальный приказ о введении пошлин, и таможня начнет взимать денежные депозиты с отечественных импортеров.
Эта мера связана с разбирательством, отправной точкой для которого стало жалоба от 30 июля 2025 года. Тогда утверждалось, что российская продукция якобы попадает в США по демпинговым ценам, что вредит местным производителям.
В начале мая министерство в рамках этого разбирательства уже определяло пошлину против необработанного палладия из России в 132,83 процента.
Слиток палладия - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Эксперт оценил последствия введения пошлины на палладий из России
13 февраля, 18:59
 
СШАРоссияВ миреПалладийЭкономикаТорговля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала