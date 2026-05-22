Госдеп одобрил продажу Украине оборудования для ЗРК HAWK

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Украине оборудования для поддержания работоспособности зенитно-ракетного комплекса HAWK почти на 108 миллионов долларов, заявило ведомство.
"Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу правительству Украины услуг по поддержанию в боеспособном состоянии зенитного ракетного комплекса HAWK и сопутствующего оборудования. Ориентировочная стоимость сделки составляет 108,1 миллиона долларов", - говорится в заявлении госдепа.