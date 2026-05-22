США временно запретили въезд иностранцам из трех стран Африки
02:56 22.05.2026
США временно запретили въезд иностранцам из трех стран Африки

США приостановили въезд иностранцев из ДРК, Уганды и Южного Судана из-за эболы

Знак биологической опасности. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США временно запретили въезд на территорию страны для иностранцев, которые посещали Демократическую Республику Конго, Уганду или Южный Судан в течение 21 дня до прибытия.
  • Ограничение введено на 30 дней и связано с опасной вспышкой лихорадки Эбола в этих регионах.
  • Граждане США и владельцы грин-карт допускаются к въезду, но не освобождаются от усиленного контроля и должны пройти обязательный медицинский контроль и анкетирование в международном аэропорту Вашингтон-Даллес.
ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Власти США временно запретили въезд на территорию страны для иностранцев, которые посещали Демократическую Республику Конго, Уганду или Южный Судан в течение 21 дня до прибытия, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Экстренное постановление вступило в силу из-за опасной вспышки лихорадки Эбола (штамм Бундибуджио) в этих регионах.
"CDC издал распоряжение о приостановке въезда в Соединенные Штаты для иностранных граждан, которые находились в Демократической Республике Конго (ДРК), Уганде или Южном Судане в течение 21 дня до прибытия", – говорится в заявлении Центра.
Ограничение введено ровно на 30 дней, после чего CDC решит, продлевать его или отменять.
Граждане США и владельцы грин-карт допускаются к въезду, но они не освобождаются от усиленного контроля, подчеркивается в заявлении. Согласно решению Департамента внутренней безопасности, они должны быть перенаправлены в международный аэропорт Вашингтон-Даллес (IAD) для прохождения обязательного медицинского контроля и анкетирования.
На данный момент в США нет ни предполагаемых, ни подтвержденных случаев Эболы, CDC оценивает риск внутри страны как низкий. Дополнительная проверка является частью комплексных мер для замедления возможного распространения болезни.
