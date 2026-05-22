США временно запретили въезд иностранцам из трех стран Африки

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти США временно запретили въезд на территорию страны для иностранцев, которые посещали Демократическую Республику Конго, Уганду или Южный Судан в течение 21 дня до прибытия.

Ограничение введено на 30 дней и связано с опасной вспышкой лихорадки Эбола в этих регионах.

Граждане США и владельцы грин-карт допускаются к въезду, но не освобождаются от усиленного контроля и должны пройти обязательный медицинский контроль и анкетирование в международном аэропорту Вашингтон-Даллес.

ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Власти США временно запретили въезд на территорию страны для иностранцев, которые посещали Демократическую Республику Конго, Уганду или Южный Судан в течение 21 дня до прибытия, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Экстренное постановление вступило в силу из-за опасной вспышки лихорадки Эбола (штамм Бундибуджио) в этих регионах.

"CDC издал распоряжение о приостановке въезда в Соединенные Штаты для иностранных граждан, которые находились в Демократической Республике Конго (ДРК), Уганде или Южном Судане в течение 21 дня до прибытия", – говорится в заявлении Центра.

Ограничение введено ровно на 30 дней, после чего CDC решит, продлевать его или отменять.

Граждане США и владельцы грин-карт допускаются к въезду, но они не освобождаются от усиленного контроля, подчеркивается в заявлении. Согласно решению Департамента внутренней безопасности, они должны быть перенаправлены в международный аэропорт Вашингтон-Даллес (IAD) для прохождения обязательного медицинского контроля и анкетирования.