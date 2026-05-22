Комиссия по изящным искусствам США одобрила проект триумфальной арки

Краткий пересказ от РИА ИИ Комиссия по изящным искусствам США окончательно одобрила проект строительства триумфальной арки в Вашингтоне.

Дизайн арки претерпел изменения: из него убрали четырех золотых львов на постаментах и уменьшили основание, в результате чего общая высота сооружения составит ровно 250 футов (76,2 метра).

Проект триумфальной арки отправляется на рассмотрение Комиссии по планированию национальной столицы.

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Комиссия по изящным искусствам США окончательно одобрила проект строительства триумфальной арки в Вашингтоне, свидетельствуют результаты голосования по итогам заседания ведомства, передает корреспондент РИА Новости.

Проект арки был согласован с результатом четыре голоса "за" и ноль "против". Голосование проходило в отсутствие трех членов комиссии, двое из которых не присутствовали на заседании вообще, а еще один не вернулся после перерыва. Тем не менее большинства оставшихся участников было достаточно для кворума и они единогласно поддержали предложение.

После прошедшего заседания комиссии проект триумфальной арки отправляется на рассмотрение Комиссии по планированию национальной столицы, которой предстоит рассмотреть вопрос самого строительства объекта. Ожидается, что эта комиссия соберется на рассмотрение 4 июня.

Между тем, как выяснило РИА Новости, изучив документацию проекта, итоговый дизайн арки претерпел изменения по сравнению с изначальным вариантом, который представлял Белый дом. Одним из главных отличий стало отсутствие по бокам арки четырех золотых львов на постаментах, которые были убраны. Кроме того, из дизайна исключили основание арки высотой в восемь футов, или почти 2,5 метра, в результате чего общая высота сооружения уменьшится и составит ровно 250 футов, или 76,2 метра.

Комиссия по изящным искусствам США является независимым федеральным регулятором, контролирующим дизайн и облик практически всех зданий в Вашингтоне . В частности, она рассматривает планы строительства правительственных зданий и памятников. Функции главы этой комиссии схожи с функциями министра культуры.