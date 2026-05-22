Рубио заявил об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA - РИА Новости, 22.05.2026
02:16 22.05.2026
© AP Photo / Saul Loeb — Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил об аресте сестры руководителя кубинского конгломерата GAESA.
  • Адиc Ластрес Морера является сестрой исполнительного президента GAESA и сейчас находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты арестовали сестру руководителя кубинского конгломерата GAESA, находящегося под американскими санкциями, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Адиc Ластрес Морера является сестрой исполнительного президента GAESA, финансового конгломерата, контролируемого кубинскими военными ... Рад сообщить, что сегодня она была арестована и сейчас находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США", - написал Рубио в соцсети X.
США официально включили GAESA в свои санкционные списки еще в декабре 2020 года. При этом фактически ограничения вступили в силу еще в ноябре 2017 года, после внесения организации в список запрещенных объектов госдепартамента.
Новые санкции были объявлены на фоне продолжающегося давления Вашингтона на Гавану и усиления нефтяной блокады острова. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах кубинских лиц и компаний, находящихся под блокирующими санкциями США.
