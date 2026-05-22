Рубио заявил об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты арестовали сестру руководителя кубинского конгломерата GAESA, находящегося под американскими санкциями, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
США официально включили GAESA в свои санкционные списки еще в декабре 2020 года. При этом фактически ограничения вступили в силу еще в ноябре 2017 года, после внесения организации в список запрещенных объектов госдепартамента.
Новые санкции были объявлены на фоне продолжающегося давления Вашингтона на Гавану и усиления нефтяной блокады острова. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах кубинских лиц и компаний, находящихся под блокирующими санкциями США.