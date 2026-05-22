Говорить об отказе США от линии изоляции России нельзя, заявил Рябков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Рассуждать об окончательном разрыве США с прежней линией на изоляцию России не приходится, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Нынешняя республиканская администрация в значительной мере отошла от догматического либерал-глобалистского мировоззрения своих предшественников. При этом рассуждать об окончательном разрыве США с прежней линией на изоляцию России и подрыв наших интересов, безусловно, не приходится", - сказал Рябков "Ведомостям".