"Отправим войска в любую страну". США жестко ответили на нападки Европы

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Разлад между Вашингтоном и ЕС усиливается. Европейцы возмущены: американцы не только хотят сократить военное присутствие на континенте, но и не считают нужным это обсуждать. Пока Джей Ди Вэнс в ответ на обвинения предлагает союзникам "посмотреть в зеркало", министр обороны Польши планирует извлечь из происходящего некую "пользу". Об изменениях в раскладе сил — в материале РИА Новости.

В надежде на выгоду

Отказ США перебрасывать в Польшу бронетанковую бригаду в четыре тысячи человек стал для Европы очередным тревожным звонком. Союзники Вашингтона и без того обеспокоены обещанием Трампа в течение шести-двенадцати месяцев сократить воинский контингент в Германии на пять тысяч человек.

В то же время представитель Пентагона Шон Парнелл назвал ситуацию с отправкой военных в Польшу "временной задержкой", которую объяснил сокращением закрепленных за Европой бригадных боевых групп с четырех до трех.

"Это возвращает нас к уровню (военного. — Прим. ред.) присутствия в Европе образца 2021 года", — отметил Парнелл. По его словам, решение не было спонтанным, оно принято после глубокого анализа структуры и размещения сил США в Европе.

Ротация американских военнослужащих, размещенных в Польше, также прекращена. Сейчас там десять тысяч бойцов. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что произошедшее хоть и стало неожиданностью, но тени на польско-американские отношения якобы не бросило.

При этом всего за несколько дней до официального решения Пентагона Трамп разговаривал с польским президентом Каролем Навроцким и об изменении планов ничего не сказал. По словам Косиняк-Камыша, даже в Штатах об этом знал узкий круг лиц, информацией американцы не поделились ни с одним союзником. Тем не менее министр обороны рассчитывает, что это "может принести хорошие последствия".

"Вместо ротационного присутствия может быть постоянное присутствие. Мы к этому готовы", — заявил он. Варшава надеется, что американские подразделения не будут сменяться каждые полгода, а разместятся в стране на более долгий срок.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский утверждал, что Варшава продолжает настаивать не только на сохранении контингента, но и на его увеличении.

В четверг Трамп неожиданно объявил отправку в республику дополнительно пять тысяч американских военных.

Кривое зеркало

Польский оптимизм в Европе не разделяют. Внезапное прекращение ротации и заявления Пентагона в ЕС воспринимают как подготовку к сокращению американского присутствия без предварительных обсуждений.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна обвинил США в произволе. По его словам, нескоординированный процесс сокращения американских сил в странах НАТО может подорвать "сдерживающий потенциал альянса". Дескать, сейчас союзники даже не понимают, какие планы у Вашингтона.

"Проблема в том, что все это непредсказуемо и неожиданно, а в контексте Германии вообще преподносится как наказание", — заявил один из высокопоставленных дипломатов альянса газете Financial Times.

Однако выводить войска полностью Штаты не собираются. Как подчеркнул вице-президент Джей Ди Вэнс, речь идет о "перераспределении части ресурсов наиболее выгодным для безопасности США образом". Кроме того, возмущение Европы и прямые нападки в адрес Вашингтона в администрации Трампа восприняли с откровенным раздражением.

"Я всю жизнь только и слышу от европейских СМИ брюзжание о том, что в США все не так: того у нас нет, сего нет, на здравоохранение мы тратим недостаточно... А ведь одна из причин наших огромных расходов на оборону как раз в том, что мы содержим десятки тысяч военных в Европе… Если европейские медиа хотят нападать на нынешние США, им для начала нужно посмотреть в зеркало", — заявил Вэнс.

Вице-президент в то же время не исключил, что американская бригада вместо Польши может быть размещена в любой другой европейской стране. С окончательным решением Вашингтон еще не определился.

Без шансов

Действия США политолог Владимир Оленченко оценивает как некое "маневрирование". По его словам, сам процесс вряд ли будет протекать в ключе, обозначенном в официальных заявлениях.

"Да, Штаты разочарованы отношением европейцев и говорят, что не видят необходимости сохранять военное присутствие в прежнем виде. Но это сложный момент для обеих сторон. Ведь американцы тогда должны решить, куда переведут тысячи военных. Для Западной Европы встает вопрос в реорганизации и функционировании обороны. А как это сделать без Вашингтона? Войска стран ЕС — это силы НАТО, которые управляются структурами со штаб-квартирами в США", — указывает аналитик.

Восточная Европа, считавшая США "хранителем безопасности", теперь в растерянности. По словам Оленченко, идет выяснение отношений между континентами, а у европейцев нет понимания, как быть дальше.

"Переориентироваться на соседей по географическому принципу будет непросто. Например, у Германии и Польши сложные отношения и постоянные противоречия. К тому же Варшава претендует на ядерное оружие и пытается дружить с Парижем в противовес Берлину. И при этом рассчитывает оставаться форпостом США", — рассуждает Оленченко.

Как подчеркивает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, цель американского руководства — сократить численность контингента в Европе до уровня 2021 года. В Вашингтоне принимают решения на основе этого.

"При Байдене после начала СВО американцы нарастили присутствие до 110 тысяч военнослужащих. Сейчас Белый дом как бы подверстывает многие анонсы под фундаментальную задачу вернуться к 80 тысячам. США увеличили контингенты, в том числе разместив больше военных, в Польше. О полной ликвидации американского военного присутствия речь не идет, только о сокращении. Администрация Трампа не хочет уходить совсем. За это его, безусловно, очень сильно бы критиковали и представляли все как капитуляцию", — объясняет Суслов.

Политолог отмечает: Польша сама активно наращивает оборонные расходы и, конкурируя с Германией, декларирует амбиции создать одну из самых боеспособных и крупных армий в Европе. Сейчас войска республики насчитывают более 220 тысяч человек.

"Среди европейских членов НАТО польская сухопутная армия по размерам уже превышает британскую и французскую. Тем не менее Варшава считает, что американское присутствие оказывает сдерживающий эффект", — говорит Суслов.