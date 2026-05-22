SpaceX отменила первый тест новой версии Starship

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Компания SpaceX отменила первый тестовый полет новой версии Starship, следует из кадров прямой трансляции.
Стартовое окно для первого теста было открыто 90 минут с 1.30 мск пятницы, менее чем за 20 минут до истечения этого времени компания объявила об отмене испытания.
В ходе полета планировалось протестировать новое поколение аппаратов - корабля и ракетоносителя Super Heavy - с усовершенствованной версией двигателей.
В рамках испытания ракета должна была набрать высоту, провести отделение ступеней и приводниться в Мексиканском заливе. Планировалось, что Starship в космосе совершит маневры для проверки частей корабля на предельную нагрузку.