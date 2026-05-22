В Сочи осудили экс-полицейского, скрывавшегося шесть лет

СОЧИ, 22 мая - РИА Новости. Лазаревский районный суд Сочи приговорил к 10,5 годам экс-сотрудника полиции Сергея Ковтуна, который скрывался от правосудия в течение шести лет, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Уточняется, что фигурант, который в 2019 году занимал должность заместителя начальника – начальника зонального отделения уголовного розыска отдела полиции (Лазаревский район) УВД по городу Сочи , был признан виновным в получении взятки в крупном размере. В том же году он скрылся от правоохранительных органов. Его задержали оперативники ФСБ только в августе 2025 года, когда он прибыл на территорию России

"В Сочи оглашен приговор бывшему сотруднику полиции, шесть лет скрывавшемуся от правосудия. Судом Ковтун признан виновным в получении взятки, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на срок 6 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как рассказали в пресс-службе судов региона, в июне 2019 года в ходе обыска в подвале домовладения Ковтун обнаружил не менее 1,5 тонн спиртосодержащей продукцией. Подсудимый предложил владельцу дома уход от уголовной ответственности взамен на взятку в размере 300 тысяч рублей. Мужчина согласился, сразу передал 100 тысяч рублей, пообещав остальные деньги отдать позже. Ковтун дал возможность владельцу емкостей убрать их из подвала дома, оставив лишь около 100 литров, об обнаружении этих емкостей и был составлен протокол.

Другую обещанную часть взятки Ковтун решил получить через посредника. Тот был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю при получении денег, а Ковтун смог скрыться.

Отбывать наказание фигуранту надлежит в колонии строго режима. Суд также лишил Ковтуна специального звания "подполковник полиции" и назначил штраф в пятикратном размере сумме взятки - 1,55 миллиона рублей.