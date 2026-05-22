Рейтинг@Mail.ru
Австралия готовится принять новую группу "невест ИГ"* из Сирии - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 22.05.2026 (обновлено: 10:36 22.05.2026)
Австралия готовится принять новую группу "невест ИГ"* из Сирии

Австралийские женщины и дети покинули лагерь Аль-Родж в Сирии

© AP Photo / Baderkhan AhmadЖенщины в лагере Аль-Родж на северо-востоке Сирии
Женщины в лагере Аль-Родж на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Женщины в лагере Аль-Родж на северо-востоке Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа австралийских женщин и детей, связанных с террористической группировкой "Исламское государство"*, покинула лагерь Аль-Родж на северо-востоке Сирии и направляется в Австралию.
  • Ранее в мае в Австралию из Сирии вернулись четыре женщины и девять детей, после чего трое женщин были задержаны федеральной полицией.
  • Новая группа может включать в себя всех оставшихся в лагере австралийцев: семь женщин и 14 детей.
ДЖАКАРТА, 22 мая — РИА Новости. Группа австралийских женщин и детей, связанных с террористической группировкой "Исламское государство (ИГ)*, покинула лагерь Аль-Родж на северо-востоке Сирии и направляется в Австралию, сообщает телеканал ABC.
"Автобус с женщинами и детьми выехал из лагеря в четверг в сопровождении представителей сирийских властей. Предполагается, что группа сначала отправится в Дамаск, а затем продолжит путь в Австралию", - сообщил телеканал.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Трамп заявил о ликвидации в Африке второго человека в глобальном ИГ*
16 мая, 07:04
Ранее в мае в Австралию из Сирии вернулись четыре женщины и девять детей. После прибытия трое женщин были задержаны федеральной полицией. Двум из них предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с рабством, еще одной — в участии в террористической организации и поездке на территорию, объявленную зоной террористической деятельности.
Как отмечает ABC, после предыдущей репатриации в лагере оставались семь женщин и 14 детей с австралийским гражданством. По имеющимся данным, новая группа может включать в себя всех оставшихся австралийцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сотрудники правоохранительных органов Австралии - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Подозреваемый в теракте в Сиднее мог изучать ислам, пишут СМИ
15 декабря 2025, 06:28
 
В миреСирияАвстралияРоссияДамаск (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала