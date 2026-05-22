03:10 22.05.2026 (обновлено: 10:47 22.05.2026)
Дачникам раскрыли, кому грозит штраф за выращивание картофеля

Доцент Леонова: выращивание картофеля для перепродажи грозит штрафом

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Выращивание картофеля для себя не грозит штрафами, а вот продажа урожая без соблюдения правил может привести к административной ответственности. Об этом агентству “Прайм” рассказала доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
"Выращивание картошки на своем участке не влечет штрафов, если дачник делает это для себя, без дальнейшей перепродажи", — пояснила эксперт.
При продаже картофеля дачник обязан использовать сертифицированные семена и зарегистрироваться как ИП. За нарушение правил реализации семян (статья 10.12 КоАП) предусмотрен штраф 300-500 рублей. За незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации (статья 14.1 КоАП) — штраф от 500 до 2000 рублей.
Контролирует эти вопросы Россельхознадзор. Пока практика привлечения дачников невелика, но теоретически риск существует, заключила Леонова.
Ольга ЛеоноваРЭУ имени Г. В. ПлехановаФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
