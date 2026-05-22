Дачникам раскрыли, кому грозит штраф за выращивание картофеля

"Выращивание картошки на своем участке не влечет штрафов, если дачник делает это для себя, без дальнейшей перепродажи", — пояснила эксперт.

При продаже картофеля дачник обязан использовать сертифицированные семена и зарегистрироваться как ИП. За нарушение правил реализации семян (статья 10.12 КоАП) предусмотрен штраф 300-500 рублей. За незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации (статья 14.1 КоАП) — штраф от 500 до 2000 рублей.