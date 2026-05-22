Сервис "Профессионалы экспорта" помогает с внешнеторговыми контрактами

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сервис "Профессионалы экспорта" на платформе "Мой экспорт" помогает при подготовке внешнеторговых контрактов, о том, как он функционирует, рассказал Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

Внешнеторговый контракт - ключевой документ, который определяет стоимость товаров и порядок расчетов, распределение ответственности сторон, условия поставки и механизмы защиты интересов сторон сделки. При этом особенности иностранного законодательства, различия в деловой практике и сложность международного регулирования делают подготовку таких документов особенно чувствительной к ошибкам и неточностям.

"Чтобы помочь экспортерам снизить правовые риски и обеспечить безопасную структуру внешнеторговой сделки, Российский экспортный центр развивает на платформе "Мой экспорт" сервис "Профессионалы экспорта". В рамках сервиса компании могут воспользоваться услугой "Правовая поддержка. Анализ внешнеторгового контракта" и получить профессиональную юридическую экспертизу от аккредитованных партнеров РЭЦ с опытом сопровождения международных сделок", - отмечает РЭЦ.

Услуга предусматривает два уровня сопровождения: базовый и расширенный.

Базовый формат ориентирован на проведение правовой экспертизы внешнеторгового контракта, выявление потенциальных рисков и подготовку рекомендаций по их минимизации, включая консультационную поддержку экспортера по возникающим вопросам.

Расширенный уровень предполагает более комплексное юридическое сопровождение сделки. В зависимости от потребностей компании он может включать подготовку контрактной и иной юридической документации, консультации по структуре сделки, сопровождение переговорного процесса, помощь при взаимодействии с государственными органами, а также поддержку в получении разрешительной документации и анализе специальных условий контракта.

В международной торговле незначительные, на первый взгляд, формулировки в контракте могут существенно влиять на распределение рисков, порядок расчетов, условия поставки, применимое право и механизм разрешения споров. При работе с иностранными контрагентами компании сталкиваются с различиями в правовом регулировании, требованиями валютного контроля, особенностями локального законодательства и санкционными ограничениями.

Профессиональная правовая экспертиза позволяет заранее выявить потенциально рискованные положения договора, минимизировать вероятность финансовых потерь и выстроить более защищенную структуру сделки.

Ключевое преимущество сервиса "Профессионалы экспорта" - работа с проверенными исполнителями. Все партнеры, представленные на платформе "Мой экспорт", проходят отбор в рамках процедуры аккредитации и обладают подтвержденной экспертизой в области ВЭД. Экспортер получает возможность выбрать наиболее подходящего исполнителя, сравнив предложения по стоимости, срокам и условиям оказания услуги.

"Использование профессиональной правовой поддержки через сервис "Профессионалы экспорта" позволяет компаниям не только снизить вероятность ошибок при подготовке внешнеторговой документации, но и существенно сократить время на организацию сделки и поиск профильной экспертизы. Формат "одного окна" дает экспортеру возможность получить доступ к базе аккредитованных экспертов с практическим опытом сопровождения международных контрактов и выбрать оптимальное решение под задачи конкретного бизнеса", - подчеркивает директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.

Сервис доступен полностью в цифровом формате. Экспортеру достаточно зайти на платформу "Мой экспорт", выбрать соответствующую услугу в разделе "Профессионалы экспорта", заполнить заявку и получить предложения от аккредитованных экспертов.