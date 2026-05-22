19:50 22.05.2026
Глава Минобороны Сербии отметил важность диалога с НАТО на учениях

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Сербии Братислав Гашич отметил важность диалога с НАТО при сохранении военного нейтралитета страны.
  • На юге Сербии проходят первые совместные военные учения Сербии и НАТО с участием около 600 военнослужащих из нескольких стран.
  • Сербия остается приверженной военному нейтралитету и нацелена на сотрудничество с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».
БЕЛГРАД, 22 мая – РИА Новости. Министр обороны Сербии Братислав Гашич на встрече со специальным представителем генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Кевином Гамильтоном на полях совместных учений на юге Сербии отметил важность диалога с Североатлантическим альянсом при сохранении военного нейтралитета официального Белграда, сообщила пресс-служба сербского минобороны.
Первые совместные военные учения Сербии и НАТО, организованные вместе с командованием Объединенных сил НАТО в Неаполе (JFC Naples) проходят с середины мая на базе "Юг" и на полигоне "Боровац" под городом Буяновац. В учениях под названием "НАТО-Сербия" участвуют около 600 военнослужащих армии Сербии, Италии, Румынии, Турции, с присутствуем штабных офицеров и наблюдателей из Великобритании, Италии, ФРГ, Румынии, США, Сербии, Турции, Франции и Черногории.
"Министр обороны отметил важность постоянного диалога Сербии и НАТО на всех уровнях по вопросам общего интереса, подчеркнув, что Сербия привержена военному нейтралитету и поддержанию хороших отношений со всеми международными субъектами безопасности. Он сказал, что наша страна остается приверженным и надежным партнером, гарантом и генератором региональной безопасности, нацеленной на оптимальный уровень сотрудничества с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", - сообщила пресс-служба МО.
Гашич указал, что особое значение для военнослужащих сербской армии имеет участие в международных миротворческих миссиях под эгидой ООН и ЕС, как и участие в учениях для проработки оперативных и функциональных возможностей.
"Министр обороны сказал, что сегодняшние учения – результат совместной работы, профессионализма и подготовки подразделений армии Сербии и участвующих сил стран-членов НАТО и что совместная работа по организации и подготовки этих маневров прошла на очень хорошем уровне", - говорится в сообщении.
Президент Сербии Александр Вучич в марте анонсировал проведение военных учений армии Сербии с силами НАТО в мае, но подчеркнул сохранение военного нейтралитета страны.
Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация сербской Скупщины (парламента) в Парламентской ассамблее НАТО получила статус ассоциированного члена.
