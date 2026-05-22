Глава Минобороны Сербии отметил важность диалога с НАТО на учениях

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны Сербии Братислав Гашич отметил важность диалога с НАТО при сохранении военного нейтралитета страны.

На юге Сербии проходят первые совместные военные учения Сербии и НАТО с участием около 600 военнослужащих из нескольких стран.

Сербия остается приверженной военному нейтралитету и нацелена на сотрудничество с НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».

БЕЛГРАД, 22 мая – РИА Новости. Министр обороны Сербии Братислав Гашич на встрече со специальным представителем генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Кевином Гамильтоном на полях совместных учений на юге Сербии отметил важность диалога с Североатлантическим альянсом при сохранении военного нейтралитета официального Белграда, сообщила пресс-служба сербского минобороны.

Румынии, Черногории. Первые совместные военные учения Сербии НАТО , организованные вместе с командованием Объединенных сил НАТО в Неаполе (JFC Naples) проходят с середины мая на базе "Юг" и на полигоне "Боровац" под городом Буяновац. В учениях под названием "НАТО-Сербия" участвуют около 600 военнослужащих армии Сербии, Италии Турции , с присутствуем штабных офицеров и наблюдателей из Великобритании , Италии, ФРГ , Румынии, США , Сербии, Турции, Франции

"Министр обороны отметил важность постоянного диалога Сербии и НАТО на всех уровнях по вопросам общего интереса, подчеркнув, что Сербия привержена военному нейтралитету и поддержанию хороших отношений со всеми международными субъектами безопасности. Он сказал, что наша страна остается приверженным и надежным партнером, гарантом и генератором региональной безопасности, нацеленной на оптимальный уровень сотрудничества с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", - сообщила пресс-служба МО.

Гашич указал, что особое значение для военнослужащих сербской армии имеет участие в международных миротворческих миссиях под эгидой ООН ЕС , как и участие в учениях для проработки оперативных и функциональных возможностей.

"Министр обороны сказал, что сегодняшние учения – результат совместной работы, профессионализма и подготовки подразделений армии Сербии и участвующих сил стран-членов НАТО и что совместная работа по организации и подготовки этих маневров прошла на очень хорошем уровне", - говорится в сообщении.

Президент Сербии Александр Вучич в марте анонсировал проведение военных учений армии Сербии с силами НАТО в мае, но подчеркнул сохранение военного нейтралитета страны.