Россияне должны до 1 июня отчитаться перед ФНС о зарубежных счетах

Отчитываться не нужно, если зарубежные счета открыты на территории ЕАЭС или в странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, и операции по счету не превышают 600 тысяч рублей или их эквивалент в иностранной валюте.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россияне, имеющие зарубежные счета и иностранные электронные кошельки, обязаны до 1 июня включительно отчитаться перед налоговыми органами о движении средств по ним за 2025 год, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

"Физическим лицам до 1 июня 2026 года включительно необходимо представить отчеты за 2025 год о движении денежных средств и иных финансовых активов по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам" - говорится в сообщении ФНС

Подать отчет необходимо физлицам - гражданам РФ или иностранцам, постоянно проживающим в России на основании вида на жительство; а также лицам без гражданства, если срок их пребывания в РФ превысил 183 дня.

"ФНС России рекомендует представлять отчет дистанционно через личный кабинет налогоплательщика, где уже предзаполнены персональные данные и сведения о зарубежном счете или электронном кошельке (листы 1 и 2 отчета). Останется лишь внести суммы оборотов и остатков денежных средств и иных финансовых активов за 2025 год", - отмечается в сообщении.

Также отчет можно подать в бумажном виде в налоговый орган по месту своего учета – лично или через представителя, на имя которого оформлена соответствующая доверенность. Кроме того, отчет можно направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.