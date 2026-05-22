Подход США к украинскому кризису нацелен на результат, заявил Рябков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подход США в отношении украинского кризиса нацелен на результат, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Применительно к украинскому кризису мы действительно наблюдаем нацеленный на результат подход Вашингтона, отталкивающийся, особо подчеркну, от признания важности учета первопричин развернутого странами НАТО против России конфликта", - сказал Рябков изданию "Ведомости".