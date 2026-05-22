Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал вздором слова Кирилла Буданова* об Украине как прародительнице Руси.
- По его словам, таким образом глава офиса Владимира Зеленского отказывается от официальной темы киевского режима о древних украх и прочей псевдоисторической ереси.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал вздором слова главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* об Украине как прародительнице Руси.
Ранее Буданов* назвал Украину прародительницей Руси. Он считает, что именно Украина должна "править" всей Русью.
"Буданов*, по сути, отказывается от официальной темы режима Зеленского о древних украх и прочей псевдоисторической ереси, заменив другим вздором, пытаясь по указке западных спецслужб присвоить тему русского мира. Если мы говорим о колыбели русской цивилизации, то здесь нужно вспомнить Изборск, Великий Новгород… а уже затем только Киев", - сказал Рогов РИА Новости.
В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин назвал Украину искусственным государством, созданным по воле большевистских руководителей. Тогда российский лидер напомнил, что советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье. Эти территории Россия получила в результате русско-турецких войн и назывались они Новороссией. После Второй мировой войны Украина получила еще часть не только польских до войны территорий, часть венгерских территорий и часть румынских.
Глава российского государства также отмечал, что и русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы, а интеграция западнорусских земель в общее государственное пространство являлась не только результатом политических и дипломатических решений, она проходила на основе общей веры и культурных традиций.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.