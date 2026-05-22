08:00 22.05.2026 (обновлено: 08:06 22.05.2026)
"Такого не ожидали". Чем Россия удивила Запад

Маликов: летом начнется плавная коррекция курса рубля

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Светлана Медведева. Во втором квартале рубль заметно укрепился и стал лучшей валютой в мире по динамике к доллару. Основная причина — резкое подорожании нефти. О плюсах и минусах сложившейся ситуации и дальнейших перспективах — в материале РИА Новости.

Утер нос

Плюс 12 процентов, 72,6 за доллар, — максимум с февраля 2023-го, сообщает Bloomberg.
При этом, по данным РИА Новости, только апрельская прибавка — 8,57 процента.
В Bloomberg удивляются: второй год подряд рубль отклоняется от официальных и рыночных прогнозов, предполагающих ослабление.
"И это все больше выглядит как неотъемлемая часть нынешней экономики России", — отмечают в американском информационном агентстве.
Действительно, и в прошлом году Bank of America указывал на более чем 40-процентное укрепление, а телеканал CNBC признал российскую валюту самой эффективной в мире. Тогда это объясняли высокой ключевой ставкой, контролем за движением капитала, усилиями по урегулированию украинского конфликта, а также слабостью доллара.
Причины укрепления

В первых числа января курс был 78,22 за доллар, в последних — 75,33. В феврале — 76-77, в марте — 77-81 и в моменте даже уходил за 84.
В апреле рубль укрепился с 81,25 до 74,88. Официальный курс ЦБ на 21 мая — 70,95.
Минэкономразвития понизило среднегодовой прогноз с 92,2 до 81,5.
Главная причина всего этого — значительные экспортные доходы от нефти, резко подорожавшей из-за кризиса на Ближнем Востоке.
"Выручка поступает с запозданием в два-три месяца, поэтому рубль отреагировал не сразу", — уточняет старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.
Помогла и жесткая политика ЦБ, добавляет СЕО брокера Mind Money Юлия Хандошко.
Плюсы и минусы

Сильный рубль выгоден прежде всего потребителям импортных товаров (электроники, бытовой техники, лекарств и автозапчастей, одежды и обуви), которые становятся дешевле, напоминает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.
Плюс снижается стоимость зарубежных поездок, говорит основатель проекта "Слово" Сергей Маликов.
Давление на цены падает, уменьшается так называемая импортная инфляция, продолжает Асяева. В результате Центральный банк получает возможность смягчить денежно-кредитную политику через снижение ключевой ставки, что, в свою очередь, способствует доступности кредитов для граждан и бизнеса и в дальнейшем стимулирует экономический рост.
Но есть и минусы. Прежде всего — падают доходы экспортеров, так как валютная выручка в перерасчете на рубли сокращается, отмечает эксперт.
Что дальше

Прогнозировать курс сейчас крайне сложно: слишком много факторов. В том числе — геополитическая ситуация и решения правительства, подчеркивает Асяева.
Маликов уверен: нынешнее экстремальное укрепление — временный рыночный дисбаланс, который сойдет на нет во второй половине года.
"Летом, в сезон отпусков, повысится спрос на валюту у турбизнеса, и плавная коррекция неизбежна. Скажутся и вероятное смягчение ДКП Центробанком, а также бюджетное правило", — поясняет он.
Схожего мнения придерживается и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Он полагает, что летом курс вернется к 80, а к концу года может быть и 85.
