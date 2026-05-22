Трамп заинтересован в участии США в переговорах по Украине, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остается очень сильно заинтересован в том, чтобы американская сторона участвовала в переговорах по украинскому урегулированию, заявил в пятницу американский госсекретарь Марко Рубио.
При этом глава госдепа указал, что в последние месяцы не было значительного прогресса в переговорах.
"Но, возможно, динамика изменится", - допустил Рубио.