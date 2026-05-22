19:46 22.05.2026
Трамп заинтересован в участии США в переговорах по Украине, заявил Рубио

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп сильно заинтересован в участии США в переговорах по украинскому урегулированию.
  • Рубио отметил, что в последние месяцы не было значительного прогресса в переговорах, но динамика может измениться.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп остается очень сильно заинтересован в том, чтобы американская сторона участвовала в переговорах по украинскому урегулированию, заявил в пятницу американский госсекретарь Марко Рубио.
"Если мы может сыграть роль, чтобы это случилось (конфликт на Украине был урегулирован - ред.), то президент очень сильно заинтересован в этом", - сказал Рубио журналистам по итогам встреч глав МИД НАТО в Швеции.
При этом глава госдепа указал, что в последние месяцы не было значительного прогресса в переговорах.
"Но, возможно, динамика изменится", - допустил Рубио.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
