Участие США в переговорах по Украине пока не принесло плодов, признал Рубио

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Участие США в переговорах по украинскому урегулированию пока не принесло плодов, признал в пятницу американский госсекретарь Марко Рубио.
Как отметил глава госдепа, Вашингтон включился в переговоры по Украине, поскольку американские власти считали, что только они смогут добиться урегулирования.
"Мы включились в это, потому что нам сказали: мы - единственные, кто способен это сделать. Мы были единственными, с кем согласились разговаривать россияне и украинцы", - сообщил Рубио.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске в августе 2025 года обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.