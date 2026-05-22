Рейтинг@Mail.ru
Участие США в переговорах по Украине пока не принесло плодов, признал Рубио - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 22.05.2026
Участие США в переговорах по Украине пока не принесло плодов, признал Рубио

Рубио: участие США в переговорах по Украине пока не принесло плодов

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участие США в переговорах по украинскому урегулированию пока не принесло плодов, признал американский госсекретарь Марко Рубио.
  • Вашингтон включился в переговоры, поскольку власти США считали, что только они смогут добиться урегулирования.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Участие США в переговорах по украинскому урегулированию пока не принесло плодов, признал в пятницу американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы были вовлечены. Они (переговоры - ред.) не принесли плодов, к сожалению", - заявил Рубио журналистам по итогам встреч глав МИД НАТО в Швеции, комментируя переговоры по Украине.
Как отметил глава госдепа, Вашингтон включился в переговоры по Украине, поскольку американские власти считали, что только они смогут добиться урегулирования.
"Мы включились в это, потому что нам сказали: мы - единственные, кто способен это сделать. Мы были единственными, с кем согласились разговаривать россияне и украинцы", - сообщил Рубио.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске в августе 2025 года обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел НАТО в Хельсинборге - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
США не заинтересованы в бесконечных встречах по Украине, заявил Рубио
Вчера, 16:45
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинМарко РубиоНАТОДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала