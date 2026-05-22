Участие США в переговорах по Украине пока не принесло плодов, признал Рубио

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Участие США в переговорах по украинскому урегулированию пока не принесло плодов, признал в пятницу американский госсекретарь Марко Рубио.

"Мы включились в это, потому что нам сказали: мы - единственные, кто способен это сделать. Мы были единственными, с кем согласились разговаривать россияне и украинцы", - сообщил Рубио.