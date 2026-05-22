В НАТО готовы обсуждать "план Б" на случай закрытия Ормуза, заявил Рубио - РИА Новости, 22.05.2026
18:05 22.05.2026 (обновлено: 18:14 22.05.2026)
В НАТО готовы обсуждать "план Б" на случай закрытия Ормуза, заявил Рубио

© REUTERS / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио беседует с журналистами во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Хельсингборге. 22 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны НАТО готовы начать обсуждение "плана Б" на случай, если Иран не откроет Ормузский пролив, утверждает госсекретарь США Марко Рубио.
  • По словам Рубио, многие страны согласились с необходимостью начать думать о том, что делать, если через несколько недель Иран закроет пролив.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Страны НАТО готовы начать обсуждение "плана Б" на случай, если Иран не откроет Ормузский пролив, утверждает госсекретарь США Марко Рубио.
"План Б нужен на случай, если Иран скажет, что отказывается открыть пролив, тогда кто-то должен будет что-то сделать с этим", - сказал Рубио журналистам.
Он отметил, что это не обязательно должна быть миссия НАТО, но страны альянса могли бы способствовать этому.
"Я поднял эту тему сегодня, многие кивали, многие люди подошли после и признали это (проблему - ред.)", - сказал Рубио.
По его словам, "другие страны согласились с необходимостью начать думать о том, что делать, если через несколько недель Иран закроет пролив".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, однако союзники Штатов по НАТО отказались поддержать военную операцию, что привело к кризису в альянсе. Лидер США Дональд Трамп в апреле заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из альянса, называл его "бумажным тигром" и говорил, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания союзников помочь в разблокировке Ормузского пролива.
