В НАТО готовы обсуждать "план Б" на случай закрытия Ормуза, заявил Рубио

© REUTERS / Julia Demaree Nikhinson Госсекретарь США Марко Рубио беседует с журналистами во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Хельсингборге. 22 мая 2026

Страны НАТО готовы начать обсуждение "плана Б" на случай, если Иран не откроет Ормузский пролив, утверждает госсекретарь США Марко Рубио.

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Страны НАТО готовы начать обсуждение "плана Б" на случай, если Иран не откроет Ормузский пролив, утверждает госсекретарь США Марко Рубио.

"План Б нужен на случай, если Иран скажет, что отказывается открыть пролив, тогда кто-то должен будет что-то сделать с этим", - сказал Рубио журналистам.

Он отметил, что это не обязательно должна быть миссия НАТО , но страны альянса могли бы способствовать этому.

"Я поднял эту тему сегодня, многие кивали, многие люди подошли после и признали это (проблему - ред.)", - сказал Рубио.

По его словам, "другие страны согласились с необходимостью начать думать о том, что делать, если через несколько недель Иран закроет пролив".