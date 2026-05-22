США не обсуждали Кубу во время встречи с союзниками по НАТО, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Куба не обсуждалась на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Хельсингборге.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не обсуждал Кубу во время встречи со своими коллегами из стран НАТО.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский лидер Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
Министерство юстиции США в среду предъявило обвинения экс-президенту Кубы и пяти кубинским военным, которые стали фигурантами дела об инциденте с двумя сбитыми в 1996 году самолетами.