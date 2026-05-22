США не заинтересованы в бесконечных встречах по Украине, заявил Рубио
16:45 22.05.2026 (обновлено: 16:50 22.05.2026)
США не заинтересованы в бесконечных встречах по Украине, заявил Рубио

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел НАТО в Хельсинборге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не заинтересованы в бесконечных встречах по урегулированию на Украине.
  • С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров, последний из которых состоялся в Женеве 17–18 февраля.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США не заинтересованы вести бесконечные встречи по урегулированию на Украине, которые никуда не ведут, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы будем рады заняться этим (мирным процессом - ред.), если появится возможность провести конструктивные и продуктивные переговоры. Но мы также не заинтересованы втягиваться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят", - сказал Рубио журналистам в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсингборге.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
