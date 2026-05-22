США продолжают поставлять оружие Украине на деньги союзников, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США остаются вовлечены в программу поставок Украине оружия на деньги союзников по НАТО, никаких изменений в этом нет, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Механизм поддержки PURL, запущенный США и НАТО для поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов альянса, действует с августа 2025 года.
Президент США Дональд Трамп утверждал, что Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны альянса отправляют Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.