США продолжают поставлять оружие Украине на деньги союзников, заявил Рубио - РИА Новости, 22.05.2026
16:44 22.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США продолжают поставлять оружие Украине на деньги союзников по НАТО, заявил госсекретарь Марко Рубио.
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США остаются вовлечены в программу поставок Украине оружия на деньги союзников по НАТО, никаких изменений в этом нет, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Украина получает больше помощи, чем когда-либо, через программу PURL, в которой США продолжают участвовать. Эта программа никак не изменилась", - сказал Рубио журналистам в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсингборге.
Механизм поддержки PURL, запущенный США и НАТО для поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов альянса, действует с августа 2025 года.
Президент США Дональд Трамп утверждал, что Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны альянса отправляют Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
