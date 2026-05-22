В Южной Осетии нашли одежду россиянки, упавшей в горную реку

16:21 22.05.2026 (обновлено: 16:32 22.05.2026)
В Южной Осетии нашли верхнюю одежду упавшей в горную реку россиянки

© Фото : МЧС Республики Южная Осетия/TelegramВерхняя одежда пропавшей россиянки, упавшей в горную реку в Южной Осетии
  • В Южной Осетии обнаружили верхнюю одежду пропавшей россиянки Анны Тиц, которая упала в горную реку в Дзауском районе.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спасатели в Южной Осетии обнаружили верхнюю одежду пропавшей россиянки Анны Тиц, которая накануне вечером упала в горную реку в Дзауском районе, сообщили в МЧС республики.
Россиянка из подмосковных Химок приезжала в Цхинвал в составе съемочной группы на показ фильма о местных уроженцах - участниках СВО. Инцидент произошел поздним вечером 21 мая в отдаленном селе Згубир Дзауского района, тогда же начались поисковые работы. Утром в пятницу в них участвовали 100 спасателей, президент Южной Осетии Алан Гаглоев взял работы под личный контроль. Ситуация осложняется повышенным уровнем воды в реках, что связано с сезонным таянием снега в горах.
"Ниже по течению реки, на расстоянии 500–700 метров от места происшествия, обнаружена верхняя одежда пропавшей гражданки РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что при помощи техники дорожных служб проводится регулировка русла реки для более детального обследования труднодоступных участков. Поисковая операция продолжается, по просьбе Южной Осетии к поискам Тиц подключилась грузинская сторона.
Малонаселенное горное село Згубир находится в ущелье Белых Туальцев (Урстуалгом), примерно в четырех километрах к востоку от Транскавказской автомагистрали (Транскам) - единственной дороги, соединяющей Южную Осетию с Россией. От расположенного на Транскаме села Нижний Рук через село проходит туристический маршрут до селений Едыс, где работает завод по розливу родниковой воды, и Ерман, где находится одна из родовых осетинских башен и древнее святилище Таранджелоз.
