Появились подробности о россиянке, упавшей в реку в горах в Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 22 мая - РИА Новости. Россиянку, упавшую накануне в реку в горах Южной Осетии, зовут Анна Тиц, она приехала в республику в составе съемочной группы, которая представляла фильм об участниках СВО, сообщили РИА Новости в югоосетинском МЧС.
Инцидент произошел в четверг вечером в отделенном селе Згубир Дзауского района, тогда же начались поисковые работы. Утром в пятницу в них участвовали 100 спасателей, президент Алан Гаглоев взял работы под личный контроль. Ситуация осложняется повышенным уровнем воды в реках республики, что связано с сезонным таянием снега в горах.
"Двадцать первого мая у нас (в Цхинвале - ред.) состоялся показ документального фильма об участниках СВО из Южной Осетии... Приезжала Анна Владимировна Тиц, 1974 года рождения, из города Химки, она была в составе съемочной группы. Ее ищут", - сообщили в МЧС республики.
В министерстве добавили, что к поисковой операции привлечен личный состав районного отделения МВД в поселке Дзау, задействованы беспилотники, которые обследуют непроходимые участки. Общая протяженность участка вдоль реки Большая Лиахва, где проводятся поиски, составляет около 70 километров - от места происшествия до приграничного с Грузией цхинвальского микрорайона ЦАРЗ.
Заместитель генерального прокурора Южной Осетии Петр Тадтаев сообщил РИА Новости, что прокуратура начала доследственную проверку. "Ведутся поисковые мероприятия, одновременно проводится доследственная проверка и будет дана квалификация совершённому деянию", - сказал он.
Малонаселенное горное село Згубир находится в ущелье Белых Туальцев (Урстуалгом), примерно в четырех километрах к востоку от Транскавказской автомагистрали (Транскам) - единственной дороги, соединяющей Южную Осетию с Россией. От расположенного на Транскаме села Нижний Рук через село проходит туристический маршрут до селений Едыс, где работает завод по розливу родниковой воды, и Ерман, где находится одна из родовых осетинских башен и древнее святилище Таранджелоз.