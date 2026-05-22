Вчера британские СМИ опять закудахтали о русской угрозе. Оказывается, их самолет-разведчик барражировал над Черным морем, а в это время его догнали русские истребители Су-27 и Су-35 и принялись лихо маневрировать, сближаясь с британцем на расстояние до шести метров.

Для наших летчиков это не было чем-то сверхъестественным: мы каждый год видим на параде самолеты, пролетающие над нами буквально крыло к крылу. Это называется "русский бриллиант" — фантастический элемент высшего пилотажа, который западные коллеги повторять не отваживаются, а наши пилоты разучивают в порядке рутинных тренировок.

А вот британскому асу пришлось нелегко. В результате наших маневров у его самолета отказал автопилот и запустились аварийные процедуры. Британец был вынужден поджать хвост и, трясясь, убираться на базу, вспоминая по дороге все сокровища ненормативной лексики английского языка.

Гении западной военной аналитики моментально подсчитали, что на таком расстоянии ВВС России и Британии не конфронтировали никогда в истории, а также на полном серьезе заявили, что русские летчики отпугнули британца специальным маневром под названием "Безумный Иван".

Аналитики, правда, не поясняют, а что в целом забыл британский самолет-разведчик в тысячах километров от своей родины. Что он выискивал у берегов нашего Крыма и кого наводил на цели, которыми могли оказаться обычные наши жители, беззаботно идущие по своим делам или отдыхающие на пляже. И зачем вообще в этот самый момент НАТО проводит свои "военные игры" в акватории и воздушном пространстве Черного моря. Играются в войнушку с Россией? Или думают напасть всерьез?

Подождите, но ведь только что эти самые европейцы, которые сейчас устраивают учения по всем нашим западным границам — морским и сухопутным — клянчили у нас переговоры. Бормотали что-то о мире. Выбирали переговорщиков. Как сочетается одно с другим?

А очень просто. Военное давление на Россию организуется специально как психологический фактор. Таким образом нас пытаются запугать, а когда не получается — начинают давить на жалость. Каждый раз в разгар мирных переговоров с Россией западники выкатывали ровно одно требование: отступите.

И каждый раз западники, по меткому выражению нашего представителя при ОБСЕ Дмитрия Полянского, принимали наш гуманизм за слабость. И давление продолжалось — уже за переговорным столом, где наши визави врали как не в себя, давая обещания, которые и не планировали выполнять.

Это было наглое, беспардонное шулерство. То самое, за которое даже не вызывают на дуэль — много чести, а просто бьют канделябром по физиономии.

Теперь этого не будет. Переговорная тактика России полностью поменялась, и винить за это джентльмены-шулеры должны только самих себя. Никаких больше договоренностей на предварительных условиях, что мы кого-то куда-то отведем. Совершенно наоборот.

Да, в Кремле приветствуют обсуждение в Европе кандидатов для переговоров и остаются открытыми для дипломатической работы. Но одновременно мы демонстрируем всему миру гигантские возможности нашей ядерной триады. Российские военные продолжают продвижение вглубь территорий под контролем Киева. Звучат взрывы в Сумах, Харькове, Днепропетровске.

Британский самолет-разведчик в этом плане был только первой ласточкой. Прибалтика осознала, что в случае запуска дронов с их территории им стоит приготовиться к худшему. Европейцы получили список адресов своих военных заводов — для осознания, что от этих мест надо держаться как можно дальше.

Высокие отношения внутри европейской части НАТО очевидны. Весь мир понимает, что одни союзники совершенно не собираются вступаться за других, если по ним нанесут удар ВС России. Пятую статью в этом случае задействуют только для того, чтобы хором выразить свое глубокое возмущение.

Если на Западе не понимают наш гуманизм, им придется познакомиться с новым русским стилем ведения переговоров — без уступок, без ложной жалости, без всего этого изрядно надоевшего "непротивления злу насилием". У наших военных есть для этого все возможности. Пилоты Су-27 и Су-35 только что блестяще это доказали.