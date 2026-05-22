"Россия — страна возможностей" реализовала более 60 проектов

01:28 22.05.2026
"Россия — страна возможностей" за восемь лет реализовала более 60 проектов

Окружной полуфинал конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Архивное фото
  • Президентская платформа «Россия — страна возможностей» за восемь лет реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад.
  • Участниками проектов платформы стали жители 89 регионов России и 150 стран мира.
  • С 2019 года у платформы появился свой круглогодичный образовательный центр — Мастерская управления «Сенеж».
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президентская платформа "Россия - страна возможностей" за восемь лет своего существования реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, а их участниками стали жители 89 регионов РФ и 150 стран мира, сообщили в пресс-службе платформы.
Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года.
"За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад. Среди них: "Лидеры России", "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Профразвитие", "Цифровой прорыв", "Я – профессионал", "КАРДО" и многие другие. Их участниками стали жители 89 регионов России и 150 стран мира", - говорится в сообщении.
В пресс-службе организации отметили, что ко дню рождения платформы было проведено исследование мотивов и запросов россиян в молодежных проектах. Так, 25% россиян мотивируют принять участие в подобных конкурсах новые знания, навыки и опыт, 21,7% – желание помочь другим и социальная польза, а 19,4% – призы и материальное вознаграждение.
Среди лидеров тематик конкурсов платформы, которые интересны россиянам - активный образ жизни и ЗОЖ (18,8%), психология, саморазвитие и лидерство (18,4%).
"За восемь лет президентская платформа "Россия - страна возможностей" стала системой, где талант, труд и служение всегда находят свой путь, а сильные становятся еще сильнее. Здесь каждый, кто не ждет лучших условий, а действует здесь и сейчас, получает реальный шанс на самореализацию", - сказал генеральный директор платформы Андрей Бетин.
Как напомнили в организации, с 2019 года у платформы появился свой круглогодичный образовательный центр – Мастерская управления "Сенеж", где готовят управленческие команды нового типа.
"За последние пять лет через ее программы прошли более 253 тысяч человек из 89 регионов России, а ежегодный поток участников вырос почти в четыре раза. Здесь обучаются управленцы всех уровней, в том числе менеджеры высшего звена в сфере социальной службы, здравоохранения и культуры, медиакоммуникаций", - отметили в сообщении.
