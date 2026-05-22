"Росатом" подписал на "РЕДМЕТ-2026" соглашения с зарубежными партнерами

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. АО "Гиредмет" (входит в научный дивизион "Росатома") заключил на полях конгресса "РЕДМЕТ-2026" серию стратегических соглашений с зарубежными партнерами, в том числе с Индией и Вьетнамом, сообщает "Росатом".

"Гиредмет" является организатором Международного конгресса по редким металлам, материалам и технологиям RAREMET-2026 (РЕДМЕТ-2026), который проходит в Москве с 20 по 22 мая. Конгресс собрал более 750 участников из 20 стран.

Подписанные документы направлены на развитие международной кооперации в области глубокой переработки редкого и редкоземельного сырья, производства высокочистых материалов и создания совместных промышленных мощностей.

Так, меморандум, подписанный с индийской компанией Nexon Geochem Private Limited фокусируется на совместных исследованиях и разработке технологий глубокой переработки сырья, содержащего редкие и редкоземельные металлы. Стороны намерены реализовывать проекты полного цикла: от получения высокочистых металлов и соединений до выпуска материалов для электронной, химической и атомной промышленности. Отдельные направления включают разработку и аттестацию методик аналитического контроля, масштабирование технологий от лаборатории до пилотных производств, академические обмены и совместные образовательные программы.

"Мы высоко ценим опыт АО "Гиредмет" в глубокой переработке редкометаллического сырья. Наш меморандум знаменует начало долгосрочного партнерства, которое позволит нам объединить усилия для создания полного цикла производства высокочистых материалов – от лабораторных исследований до промышленного масштабирования в Индии", – приводятся в сообщении слова основатель индийской компании Правеена Чоудхари.

Соглашение о намерениях подписано также c индийским фондом "Тексмин" (TEXMiN: Technology Innovation in Exploration & Mining Foundation) в составе Индийского института технологий (IIT-ISM). Документ предусматривает совместные исследования и разработку технологий производства редкоземельных постоянных магнитов NdFeB (неодим-железо-бор), включая полный металлургический цикл, пилотную валидацию технологий "Гиредмета" на площадке TEXMiN Technology Translation Research Park, а также проекты по извлечению редкоземельных элементов из хвостохранилищ, старых отвалов и отработанных магнитов. Стороны также договорились о проведении совместных научных исследований, академических обменов и консультативной поддержке программ Индии и России в области критически важных минералов и редкоземельных металлов.

По словам директора проекта TEXMiN, заместителя директора IIT-ISM профессора Дхираджа Кумара, сотрудничество с АО "Гиредмет" рассматривается как стратегически важный шаг для развития индийской компетенции в области редкоземельных магнитов и критических минералов. "Объединение научного потенциала "Тексмин" и технологической экспертизы "Гиредмета" позволит создать фундамент для масштабирования технологий NdFeB и формирования полного производственного цикла в Индии", – подчеркнул он.

Также в рамках конгресса "Гиредмет" провел переговоры с Совместным российско-вьетнамским тропическим научно-исследовательским и технологическим центром (Joint Russian-Vietnamese Tropical Research and Technology Center). Стороны обсудили развитие долгосрочного сотрудничества в области глубокой переработки редкометаллического и редкоземельного сырья, получения высокочистых индивидуальных металлов, соединений, сплавов и материалов для электронной, химической и атомной промышленности. Особое внимание было уделено вопросам масштабирования технологий от лабораторных исследований до опытно-промышленного и промышленного применения, а также совместной разработке аналитических и испытательных методик контроля высокочистых материалов. Стороны подтвердили заинтересованность в подготовке совместных научно-исследовательских программ и развитии технологического сотрудничества между Россией и Вьетнамом в сфере критически важных материалов.