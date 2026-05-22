Под Красноярском ввели режим повышенной готовности из-за горения полигона

КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен на территории Ачинского округа Красноярского края из-за горения полигона с мусором, сообщил глава округа Игорь Титенков.
"По итогам консультаций с краевым МЧС мы принимаем их рекомендации и скорректировали режим реагирования: установлен режим повышенной готовности. Рабочая группа продолжает мониторинг обстановки на полигоне, взаимодействие с пожарными подразделениями и координацию всех задействованных служб", - написал Титенков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава округа отметил, что пожар возник на полигоне, принадлежащем АО "Автоспецбаза". Для ликвидации последствий мобилизована техника и ресурсы округа, предприятиям поручено выделить дополнительную технику, включая бульдозер для локализации очага. Существует угроза ближайшим населенным пунктам.
