17:06 22.05.2026 (обновлено: 17:07 22.05.2026)
Под Красноярском ввели режим повышенной готовности из-за горения полигона

© Игорь Титенков/ВконтактеСитуация на полигоне с мусором на территории Ачинского округа Красноярского края
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Ачинского округа Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за горения полигона с мусором.
  • Площадь пожара составляет 400 квадратных метров, на месте работают 20 человек и шесть единиц техники от МЧС России.
КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен на территории Ачинского округа Красноярского края из-за горения полигона с мусором, сообщил глава округа Игорь Титенков.
В региональном главке МЧС России сообщили РИА Новости, что на 16.00 мск площадь пожара составляет 400 квадратных метров. На месте от ведомства работают 20 человек и шесть единиц техники.
«
"По итогам консультаций с краевым МЧС мы принимаем их рекомендации и скорректировали режим реагирования: установлен режим повышенной готовности. Рабочая группа продолжает мониторинг обстановки на полигоне, взаимодействие с пожарными подразделениями и координацию всех задействованных служб", - написал Титенков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава округа отметил, что пожар возник на полигоне, принадлежащем АО "Автоспецбаза". Для ликвидации последствий мобилизована техника и ресурсы округа, предприятиям поручено выделить дополнительную технику, включая бульдозер для локализации очага. Существует угроза ближайшим населенным пунктам.
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияМЧС России
 
 
