Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 65 украинских БПЛА за шесть часов.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 65 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за шесть часов, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Двадцать второго мая текущего года в период с 8.00 до 14.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18