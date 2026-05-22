Путин отметил большую работу руководства Тувы

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил рост инвестиций в Республике Тыва и большую работу, которую ведет руководство региона во главе с Владиславом Ховалыгом.

Путин в пятницу вечером провел встречу с главой Тувы Владиславом Ховалыгом . Глава региона доложил о социально-экономическом развитии региона.

"Действительно, за последние годы проделана большая работа, и что радует, что растут инвестиции. Много хороших новых инвестиционных проектов", - сказал президент.

Глава государства выразил надежду, что новые инвестпроекты будут поддержаны региональными властями и заработают. Путин упомянул, что помимо сферы горнодобычи в регионе существуют инвестпроекты и в других сферах.