Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил рост ВРП Тувы в 2025 году - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 22.05.2026 (обновлено: 22:31 22.05.2026)
Путин отметил рост ВРП Тувы в 2025 году

Путин отметил, что рост ВРП Тувы в 2025 г был почти в 2 раза выше, чем по России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил, что рост валового регионального продукта Тувы в 2025 году был почти в два раза выше, чем по стране в целом.
  • Путин обратил внимание на то, что показатели благосостояния жителей Тувы выше среднероссийских.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что рост валового регионального продукта Тувы в 2025 году был почти в два раза выше, чем по стране в целом.
Путин в пятницу принял с докладом в Кремле главу Республики Тыва Владислава Ховалыга. Глава региона рассказал, что за последние пять лет валовой региональный продукт вырос почти в два раза.
"За прошлый год почти в два раза выше, чем по России в целом", - обратил внимание Путин.
В свою очередь Ховалыг отметил, что рост экономики республики отражается и на благосостоянии жителей, указав, что уровень бедности снизился почти на 10 процентных пунктов. Также Ховалыг рассказал, что чисо безработных в регионе уменьшилось в три раза.
"Все равно повыше, чем по России", - указал президент.
Также глава региона рассказал о росте инвестиций. По его данным, инвестиции в основной капитал выросли почти в 2,5 раза.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Владиславом Ховалыгом - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Путин поддержал намерение Ховалыга вновь избираться на пост главы Тувы
Вчера, 22:05
 
ЭкономикаРоссияРеспублика ТываВладимир ПутинВладислав Ховалыг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала