Путин поддержал намерение Ховалыга вновь избираться на пост главы Тувы

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал намерение Владислава Ховалыга вновь избираться на должность главы Тувы и пожелал ему удачи.
Глава государства в пятницу принял с докладом в Кремле Ховалыгу.
"В целом, Вы и Ваша команда, как Вы сказали, демонстрирует хороший темп набранный. Надо будет посмотреть, как жители республики оценят эту работу, но, в целом, я желаю Вам удачи (на региональных выборах - ред.)", - сказал Путин во время встречи.