Путин обсудил с главой Республики Тыва развитие региона

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле главу Республики Тыва Владислава Ховалыга с докладом о развитии региона.

Он рассказал президенту, что тувинцы проявляют героизм и мужество в зоне спецоперации.

Ховалыг также попросил Путина продлить семейную ипотеку в регионе до 2030 года: власти планируют к этому времени выйти на один миллионов квадратных метров нового жилья.

« "Это поможет молодым тувинским семьям, а также позитивно повлияет на выполнение задач сферы демографии", — сказал глава региона.

Президент отметил большую работу руководства Тувы и рост инвестиций. Кроме того, рост валового регионального продукта в 2025 году там был почти в два раза выше, чем по стране в целом.

Ховалыг, в свою очередь, добавил, что рост экономики республики отражается и на благосостоянии жителей, указав, что уровень бедности снизился почти на 10 процентных пунктов. Также он рассказал, что число безработных в регионе уменьшилось в три раза.