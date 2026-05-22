Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с главой Республики Тыва развитие региона - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 22.05.2026 (обновлено: 22:56 22.05.2026)
Путин обсудил с главой Республики Тыва развитие региона

Путин обсудил с главой Республики Тыва Ховалыгом развитие региона

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин провел встречу с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом.
  • Они обсудили вопросы социально-экономического характера.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле главу Республики Тыва Владислава Ховалыга с докладом о развитии региона.
Он рассказал президенту, что тувинцы проявляют героизм и мужество в зоне спецоперации.
Путин о вручении госнаграды женщине-медику из Тывы - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин назвал историю женщины-медика из Тывы достойной экранизации
6 марта 2025, 20:44
Ховалыг также попросил Путина продлить семейную ипотеку в регионе до 2030 года: власти планируют к этому времени выйти на один миллионов квадратных метров нового жилья.
«
"Это поможет молодым тувинским семьям, а также позитивно повлияет на выполнение задач сферы демографии", — сказал глава региона.
Президент отметил большую работу руководства Тувы и рост инвестиций. Кроме того, рост валового регионального продукта в 2025 году там был почти в два раза выше, чем по стране в целом.
Ховалыг, в свою очередь, добавил, что рост экономики республики отражается и на благосостоянии жителей, указав, что уровень бедности снизился почти на 10 процентных пунктов. Также он рассказал, что число безработных в регионе уменьшилось в три раза.
Вместе с тем Путин обратил внимание на проблему второй смены в школах и пообещал поручить правительству помочь Тыве с созданием дополнительных образовательных учреждений.
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Названы регионы России с самым низким и высоким кредитным рейтингом
29 апреля, 02:21
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинРеспублика ТываВладислав Ховалыг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала