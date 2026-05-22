Путин предложил членам Совбеза высказать свои оценки по атаке ВСУ в ЛНР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза РФ озвучить оценки по ситуации с атакой ВСУ по колледжу в ЛНР.
"В целом, я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно сказать, сказано, но (в случае - ред.) если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания", - заявил российский лидер в ходе совещания с постоянным членами Совбеза в режиме видеоконференции.