Путин обсудил с Совбезом удар ВСУ по колледжу в ЛНР

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России удар украинских боевиков по Старобельскому педагогическому колледжу в ЛНР.
"У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока "Времени героев", — с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике", — сказал он.
Президент попросил участников совещания дать свои оценки или предложения по этой теме.
Ранее сегодня Путин поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на атаку, а МИД — рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ.
Президент также призвал украинских военных не выполнять преступные приказы нелегитимной и проворовавшейся хунты. Кроме того, он обратил внимание, что ситуация для ВСУ на фронте превращается в катастрофическую, дезертирство приобретает масштабный характер.
Украинские дроны ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 студентов, минувшей ночью. Это привело к обрушению здания. По последним данным, погибли шесть человек, 39 получили ранения, еще 15 числятся пропавшими без вести. Никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было.