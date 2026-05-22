Путин обсудил с Совбезом удар ВСУ по колледжу в ЛНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
20:43 22.05.2026 (обновлено: 21:43 22.05.2026)
Путин обсудил с Совбезом удар ВСУ по колледжу в ЛНР

Путин предложил начать совещание Совбеза с темы атаки ВСУ на колледж в ЛНР

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин обсудил с членами Совбеза России удар украинских боевиков по колледжу в ЛНР.
  • Президент попросил участников совещания дать соответствующие оценки или предложения по поводу атаки.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России удар украинских боевиков по Старобельскому педагогическому колледжу в ЛНР.
"У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока "Времени героев", — с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике", — сказал он.

Президент попросил участников совещания дать свои оценки или предложения по этой теме.
Ранее сегодня Путин поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на атаку, а МИД — рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ.
Президент также призвал украинских военных не выполнять преступные приказы нелегитимной и проворовавшейся хунты. Кроме того, он обратил внимание, что ситуация для ВСУ на фронте превращается в катастрофическую, дезертирство приобретает масштабный характер.
Украинские дроны ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 студентов, минувшей ночью. Это привело к обрушению здания. По последним данным, погибли шесть человек, 39 получили ранения, еще 15 числятся пропавшими без вести. Никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было.
