Путин рассказал о важности информационного фронта во время конфликтов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Информационный фронт был важен всегда, особенно во времена вооруженных конфликтов, поскольку от этого зависит состояние вооруженных сил и общества, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу встретился с выпускниками первого потока программы "Время героев". Одним из участников встречи стал Денис Диденко, который в зоне СВО был заместителем командира соединения специального назначения воздушно-десантных войск по военно-политической работе, а сейчас является главным советником управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
По его словам, война против России сейчас ведется на трех фронтах - на линии боевого соприкосновения, на экономическом и на информационном фронте. При этом именно информационный фронт Диденко назвал неосязаемым и оттого самым сложным.
"По поводу информационного фронта - вы правы - это, действительно, важнейшая составляющая. Кстати, это было всегда, особенно во времена и в местах вооруженных конфликтов. Почему это важно? Потому что от этого зависит состояние вооруженных сил и общества, которое является основой победы. Единство является основой победы", - заявил Путин.