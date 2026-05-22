Работа в администрации президента не может быть синекурой, заявил Путин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Любую должность можно превратить в синекуру, но не работу в администрации президента, отметил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу встретился с выпускниками первого потока программы "Время героев". Одним из участников встречи стал Денис Диденко, который сейчас работает в администрации президента на должности главного советника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Говоря о своей нынешней работе, Диденко подчеркнул, что администрация президента - это не синекура, как порой предполагают, а кропотливый труд многих людей.
"Действительно, администрация президента - это не синекура. Но знаете что: все от людей зависит. Ведь любой вид деятельности, любую позицию можно превратить в синекуру. Слава Богу, администрация президента такой инстанцией не является, в том числе, надеюсь, и благодаря вашим усилиям, благодаря вашей работе и благодаря тому, что такие люди как вы приходите в администрацию президента", - ответил Путин.
Синекурой принято называть хорошо оплачиваемую, но не требующую особого труда работу.