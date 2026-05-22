Путин назвал отца участника "Времени героев" его главным наставником

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал отца участника программы "Время героев" подполковника Дениса Погодина его главным наставником.

Путин в пятницу провел встречу с выпускниками программы "Время героев". В ходе встречи с докладом выступил подполковник, первый заместитель генерального директора Луховицкого авиационного завода и директор программы "Ил-11 4" Денис Погодин. Он рассказал, что родился в семье военнослужащих, а авиация стала частью его жизни еще с детства.

"Как-то в детстве отец дал мне книгу о советских летчиках. С тех пор авиация стала частью моей жизни. Я выполнял боевые задачи на современных истребителях. А сейчас продолжаю служить стране в авиастроительной отрасли", - сказал Погодин.

Он также поблагодарил главу государства за программу "Время героев". Говоря о важности знаний, полученных в процессе обучения, Погодин выразил благодарность вице-премьеру Денису Мантурову , который стал наставником военнослужащего в рамках программы.

Путин, отвечая Погодину, отметил, что главным наставником для участника программы "Время героев", в первую очередь, стал его отец.

"Вы упомянули про вашего наставника, я так понимаю, что это Мантуров Денис Валентинович… Да, он опытный человек. Но главный наставник – ваш отец", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что путь Погодина в авиации не начался бы без книги, о которой летчик рассказал в начале своего выступления. Именно идеи и мысли отца военнослужащего, которые тот закладывал в своего сына с детства, стали двигателем на пути становления его личности.

"Так что ему, вашему отцу, вашему основному наставнику, вот ему прежде всего слова благодарности за своего сына, за вас", - добавил Путин.

Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж".