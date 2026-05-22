19:26 22.05.2026
Путин назвал отца участника "Времени героев" его главным наставником

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
  • Подполковник Денис Погодин, выступая на встрече, рассказал, что авиация стала частью его жизни с детства, после того как отец дал ему книгу о советских летчиках.
  • Путин отметил, что главным наставником для Погодина стал его отец.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал отца участника программы "Время героев" подполковника Дениса Погодина его главным наставником.
Путин в пятницу провел встречу с выпускниками программы "Время героев". В ходе встречи с докладом выступил подполковник, первый заместитель генерального директора Луховицкого авиационного завода и директор программы "Ил-114" Денис Погодин. Он рассказал, что родился в семье военнослужащих, а авиация стала частью его жизни еще с детства.
"Как-то в детстве отец дал мне книгу о советских летчиках. С тех пор авиация стала частью моей жизни. Я выполнял боевые задачи на современных истребителях. А сейчас продолжаю служить стране в авиастроительной отрасли", - сказал Погодин.
Он также поблагодарил главу государства за программу "Время героев". Говоря о важности знаний, полученных в процессе обучения, Погодин выразил благодарность вице-премьеру Денису Мантурову, который стал наставником военнослужащего в рамках программы.
Путин, отвечая Погодину, отметил, что главным наставником для участника программы "Время героев", в первую очередь, стал его отец.
"Вы упомянули про вашего наставника, я так понимаю, что это Мантуров Денис Валентинович… Да, он опытный человек. Но главный наставник – ваш отец", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что путь Погодина в авиации не начался бы без книги, о которой летчик рассказал в начале своего выступления. Именно идеи и мысли отца военнослужащего, которые тот закладывал в своего сына с детства, стали двигателем на пути становления его личности.
"Так что ему, вашему отцу, вашему основному наставнику, вот ему прежде всего слова благодарности за своего сына, за вас", - добавил Путин.
Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж".
Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
