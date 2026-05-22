Путин поблагодарил выпускника "Времени героев" за награду погибшему другу - РИА Новости, 22.05.2026
19:19 22.05.2026
Путин поблагодарил выпускника "Времени героев" за награду погибшему другу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поблагодарил выпускника программы "Время героев" Дениса Диденко за то, что тот добился присвоения звания Героя России своему погибшему товарищу Магомеду Исбакиеву.
  • Группа Исбакиева обеспечивала перегруппировку войск в Херсонской области и за сутки уничтожила до 20 единиц бронетехники и более 200 бойцов ВСУ.
  • Дагестанец Магомед Исбакиев получил несколько ранений, но продолжил руководить группой, и в результате поставленная задача была выполнена ценой его жизни.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил выпускника программы "Время героев" Дениса Диденко за то, что он довел до конца вопрос с присвоением его погибшему боевому товарищу Магомеду Исбакиеву звания Героя России.
Во время встречи Путина с выпускниками первого потока программы "Время героев" в Кремле в пятницу, Диденко поблагодарил президента РФ за присвоение звания Героя России его погибшему товарищу Исбакиеву.
"Вам спасибо, что вы обратили внимание на своего боевого товарища, ну, и довели это дело до конца – присвоение ему звания Героя России. Это важно, важно не для него, а для нас и для всех его близких, для всех, кто его знал, для всех людей, которые погружаются в эту тематику, хотят больше об этом знать", - сказал Путин.
Группа Исбакиева обеспечивала перегруппировку войск в Херсонской области, за сутки группа уничтожила до 20 единиц бронетехники и более 200 бойцов ВСУ. Дагестанец получил несколько ранений, но продолжил руководить группой. В результате поставленная задача была выполнена ценой его жизни. Герой похоронен на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
