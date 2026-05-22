Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил вклад кинофорума "Золотой витязь" в семейные ценности - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:08 22.05.2026
Путин отметил вклад кинофорума "Золотой витязь" в семейные ценности

Путин отметил вклад кинофорума "Золотой витязь" в укрепление семейных ценностей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей XXXV Международного кинофорума "Золотой витязь" с новым сезоном.
  • Путин отметил вклад кинофорума в укрепление семейных ценностей и традиций патриотизма.
  • Кинофорум "Золотой витязь" проходит в городе-герое Севастополе.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей XXXV Международного кинофорума "Золотой витязь" с новым сезоном и отметил вклад мероприятия в укреплении семейных ценностей и традиций патриотизма.
Форум проходит проходит в городе-герое Севастополе.
"На протяжении многих лет ваш форум объединяет своими благородными целями талантливых режиссеров, артистов, музыкантов, деятелей культуры из России и зарубежных стран. Привлекая заинтересованное внимание знатоков и любителей киноискусства, он по праву славится богатой палитрой представленных творческих работ и особой, вдохновляющей атмосферой, служит продвижению в обществе непреходящих духовно-нравственных, семейных ценностей, традиций патриотизма и гражданственности", - сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства также выразил уверенность в том, что мероприятие станет большим, запоминающимся праздником для севастопольцев и гостей города, оставит самые добрые, незабываемые впечатления.
"Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавил Путин.
Российская Академия музыки имени Гнесиных - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Путин наградил орденом коллектив академии музыки имени Гнесиных
Вчера, 17:42
 
КультураРоссияСевастопольВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала