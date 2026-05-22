Путин отметил вклад кинофорума "Золотой витязь" в семейные ценности

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей XXXV Международного кинофорума "Золотой витязь" с новым сезоном и отметил вклад мероприятия в укреплении семейных ценностей и традиций патриотизма.

Глава государства также выразил уверенность в том, что мероприятие станет большим, запоминающимся праздником для севастопольцев и гостей города, оставит самые добрые, незабываемые впечатления.