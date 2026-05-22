Тем, кто сейчас находятся на поле боя, сложнее всего, заявил Путин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Тем ребятам, которые сейчас находятся на поле боя, сложнее всего, заявил президент РФ Владимир Путин.

Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению президента. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.