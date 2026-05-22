Путин отметил улучшения в координации военной и гражданской медицины - РИА Новости, 22.05.2026
18:53 22.05.2026
Путин отметил улучшения в координации военной и гражданской медицины

  • Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил улучшения в координации военной и гражданской медицины.
  • Путин подчеркнул, что гражданская медицина никогда не отказывала в помощи и что сейчас взаимодействие с медицинскими учреждениями Минобороны налажено лучше, чем в начале, но есть потенциал для дальнейшего развития.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил улучшения в координации военной и гражданской медицины.
Глава государства на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев" напомнил, что просил главу МО РФ Андрея Белоусова и статс-секретаря, заместителя министра обороны России Анну Цивилеву работать в тесном контакте с Минздравом.
"Гражданская медицина никогда ни в чем не отказывала. Наоборот: ко мне многократно обращались с просьбой помочь объединить усилия с медицинскими учреждениями Минобороны. На мой взгляд, сейчас это все-таки лучше налажено, чем было в начале, чем было в 22-м году, но уверен, что есть над чем работать", - сказал Путин на встрече.
