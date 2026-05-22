Депутаты должны обращать внимание на конкретный крик души, заявил Путин - РИА Новости, 22.05.2026
18:52 22.05.2026
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев"
  • Владимир Путин заявил, что депутаты должны обращать внимание на крик души, который сигнализирует о системном сбое.
  • Он отметил, что после поправок в Конституцию формирование правительства России стало больше зависеть от депутатов Госдумы.
  • Президент подчеркнул важность поиска причин возникновения системных сбоев.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутаты должны обращать внимание на конкретный крик души, он сигнализирует о системном сбое, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с выпускниками программы "Время героев". В ходе встречи Путин обратил внимание, что после поправок в Конституцию РФ, которые были одобрены в 2020 году, формирование правительства РФ стало больше зависеть от депутатов Госдумы. Он добавил, что появляется "общая ответственность".
"Нужно искать, откуда возник конкретный сбой. Откуда, почему появляется этот крик души, где эта неурегулированность и сбой по системе. И это важная, интересная очень работа", - сказал Путин.
Программа "Время героев" была запущена в 2024 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Она реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
ОбществоРоссияВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
