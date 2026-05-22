Депутаты должны обращать внимание на конкретный крик души, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев"

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев"

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил, что депутаты должны обращать внимание на крик души, который сигнализирует о системном сбое.

Он отметил, что после поправок в Конституцию формирование правительства России стало больше зависеть от депутатов Госдумы.

Президент подчеркнул важность поиска причин возникновения системных сбоев.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Депутаты должны обращать внимание на конкретный крик души, он сигнализирует о системном сбое, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства провел встречу с выпускниками программы "Время героев". В ходе встречи Путин обратил внимание, что после поправок в Конституцию РФ , которые были одобрены в 2020 году, формирование правительства РФ стало больше зависеть от депутатов Госдумы . Он добавил, что появляется "общая ответственность".

"Нужно искать, откуда возник конкретный сбой. Откуда, почему появляется этот крик души, где эта неурегулированность и сбой по системе. И это важная, интересная очень работа", - сказал Путин.