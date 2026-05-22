Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, с чего должна начинаться работа в системе госуправления - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 22.05.2026
Путин рассказал, с чего должна начинаться работа в системе госуправления

Путин: работа в системе госуправления должна начинаться с муниципальной службы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин сообщил, что работа в системе государственного управления должна начинаться с муниципальной службы.
  • Нурсултан Муссагалеев, глава администрации муниципального образования Оренбургской области, рекомендовал участникам федеральных и региональных программ начинать свою работу с муниципальной службы.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Работа в системе государственного управления должна начинаться с муниципальной службы, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Герой России, кавалер трех орденов Мужества, глава администрации муниципального образования Оренбургской области Нурсултан Муссагалеев во время встречи с Путиным дал совет участникам федеральных и региональных программ начинать свою работу с муниципальной службы.
"Вы сказали, что работаете на муниципальном уровне, и рекомендуете всем начинать именно там, а я к Вам присоединяюсь... Потому что работать на таком уровне, на муниципальном, прямо непосредственно с людьми, да ещё, как в Вашем случае, на Родине своей на малой, это вдвойне сложно", - отметил он.
В пятницу в Кремле Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Путин рассказал о влиянии депутатов на формирование правительства
Вчера, 18:20
 
ОбществоРоссияОренбургская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала