Путин назвал Собянина грамотным и эффективным руководителем

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал мэра Москвы Сергея Собянина грамотным и эффективным руководителем.
Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Сергей Семенович очень грамотный руководитель, опытный и эффективный, и вокруг себя собирает таких людей. Поэтому, если вы попали в такую команду, это уже знак того, что вы прошли через такой серьезный отбор, и это говорит об уровне вашей подготовки", - сказал Путин в ходе встречи, обращаясь к участнику программы, который работает на предприятии беспилотных летательных аппаратов, подведомственном правительству Москвы.