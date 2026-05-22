Путин назвал Собянина грамотным и эффективным руководителем - РИА Новости, 22.05.2026
18:48 22.05.2026
Путин назвал мэра Москвы Собянина грамотным и эффективным руководителем

Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
  • Владимир Путин назвал мэра Москвы Сергея Собянина грамотным и эффективным руководителем.
  • Путин сделал это заявление в ходе встречи с выпускниками программы "Время героев".
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал мэра Москвы Сергея Собянина грамотным и эффективным руководителем.
Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев".
"Сергей Семенович очень грамотный руководитель, опытный и эффективный, и вокруг себя собирает таких людей. Поэтому, если вы попали в такую команду, это уже знак того, что вы прошли через такой серьезный отбор, и это говорит об уровне вашей подготовки", - сказал Путин в ходе встречи, обращаясь к участнику программы, который работает на предприятии беспилотных летательных аппаратов, подведомственном правительству Москвы.
МоскваРоссияВладимир ПутинСергей СобянинПолитика
 
 
