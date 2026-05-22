Рейтинг@Mail.ru
Гражданская медицина никогда не отказывает в помощи, заявил Путин - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 22.05.2026
Гражданская медицина никогда не отказывает в помощи, заявил Путин

Путин: гражданская медицина никогда не отказывает в помощи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что гражданская медицина никогда не отказывает в помощи.
  • Путин сообщил, что просил Минобороны РФ и фонд "Защитники Отечества" работать в тесном контакте с Минздравом по вопросу гражданской медицины.
  • Президент отметил, что военная медицина имеет свою специфику и для оказания качественной медицинской помощи необходимо использовать все возможности.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Гражданская медицина никогда не отказывает в помощи, заявил президент России Владимир Путин.
Путин провел встречу с выпускниками программы "Время героев". Глава государства сообщил, что просил Минобороны РФ и фонд "Защитники Отечества" работать в тесном контакте с Минздравом по вопросу гражданской медицины.
"Гражданская медицина никогда ни в чем не отказывала. Наоборот, ко мне многократно обращались с просьбой помочь объединить усилия с медицинскими учреждениями Минобороны. На мой взгляд, сейчас это все-таки лучше налажено, чем было в начале, чем было в 2022 году. Но уверен, что есть над чем работать", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент отметил, что военная медицина имеет свою специфику. По его словам, чтобы оказать качественную медицинскую помощь, необходимо использовать все возможности.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Путин рассказал, почему противникам России не одолеть ее
Вчера, 18:41
 
Здоровье - ОбществоРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала