18:45 22.05.2026
Путин призвал выпускников программы "Время героев" работать в команде

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев"
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время Героев"
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал выпускников "Времени героев" работать в команде.
Российский лидер провел встречу с выпускниками программы "Время героев". Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов выразил слова благодарности главе государства за личную вовлеченность в программу и отметил, что ее участники стали единой командой.
"Все об этом говорят сегодня, нужно уметь работать в команде. И тогда будет достигаться максимальный результат. Ну вот вы сказали: "мы созваниваемся со своими коллегами, с боевыми товарищами и мы чувствуем себя командой". Очень приятно, что вы упомянули и о нашей единой общей команде. Вот так и будем работать в команде. Успехов!" - сказал Путин.
